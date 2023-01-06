Devlet yaraları sardı | Manavgat’ta yanan evlerin yerine 900 konut inşa edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce çıkan yangında bazı mahalleler adeta kül olmuştu. Yanan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan evlerden 297'sinin geçtiğimiz ay kuraları çekildi. Evlerin bugün ve yarın anahtar teslimi yapılacak. A Haber muhabiri Yasin Anzerli yangından büyük hasar gören Ulukapı Mahallesi'nden detayları aktardı.

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