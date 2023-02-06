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Devlet tüm imkanları seferber etti! Osmaniye’de vatandaşlar için yüzlerce çadır kuruldu

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 12:34
Kahramanmaraş depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye’de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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