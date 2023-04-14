14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet sözünü tuttu! Anahtarı Başka Erdoğan teslim etti

Devlet sözünü tuttu! Anahtarı Başka Erdoğan teslim etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 09:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremden sonra üçüncü kez Malatya'daydı ve depremzedeleri asla yalnız bırakmadı. Elazığ depremi sonrası inşasına başlanan deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldı, 6 bin 700 konutun daha temelini attı. İşte tüm detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet sözünü tuttu!
Devlet sözünü tuttu!
İMECE’nin fırlatışı 3. kez ertelendi
İMECE’nin fırlatışı 3. kez ertelendi
İMECE’nin uzay yolculuğu!
İMECE’nin uzay yolculuğu!
6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı
6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı
Bazı TV ve gazetelere para aktardı
Bazı TV ve gazetelere para aktardı
Okullar 9 günlük ara tatile giriyor
Okullar 9 günlük ara tatile giriyor
Emine Erdoğan depremzedelerle buluştu
Emine Erdoğan depremzedelerle buluştu
İMECE’nin uzay yolculuğu başlıyor!
İMECE'nin uzay yolculuğu başlıyor!
Yunan televizyonunda Erdoğan’a ölüm tehdidi
Yunan televizyonunda Erdoğan'a ölüm tehdidi
CHP kanalı İYİ Parti’ye savaş açtı
CHP kanalı İYİ Parti'ye savaş açtı
Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor
Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor
Kılıçdaroğlu’na liste bombardımanı
Kılıçdaroğlu'na liste bombardımanı
Daha Fazla Video Göster