Devlet sözünü tuttu! Anahtarı Başka Erdoğan teslim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremden sonra üçüncü kez Malatya'daydı ve depremzedeleri asla yalnız bırakmadı. Elazığ depremi sonrası inşasına başlanan deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldı, 6 bin 700 konutun daha temelini attı. İşte tüm detaylar...

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