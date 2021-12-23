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Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti

İHA
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Giriş: 23.12.2021 10:42
Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'dan kötü haber geldi. Hastanede tedavi gören 95 yaşındaki bestekâr, hayatını kaybetti.
Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti
Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti
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