23 Aralık 2021, Perşembe
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Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti
Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'dan kötü haber geldi. Hastanede tedavi gören 95 yaşındaki bestekâr, hayatını kaybetti.