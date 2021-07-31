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Devlet-Millet el ele alevlere karşı mücadele ediyor! O anları A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 31.07.2021 09:48
Güncelleme:31.07.2021 09:57
Marmaris’te orman yangınları devam ediyor ve ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi aralıksız sürüyor. Bölge halkı da ekipler destek olmak için seferber oldu. A Haber ekipleri Marmaris Turunç bölgesindeki seferberliği ekranlara taşıdı. Vatandaşların bu mücadelesi akıllara Hz. İbrahim'e su taşıyan karıncayı getirdi. Türkiye'nin alevlere karşı tek yürek olması dünyaya ders oldu.
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