Devlet her afet sonrası seferber oldu

Türkiye, cumhuriyet tarihin en büyük afetleriyle mücadele etti, etmeye de devam ediyor. Deprem, sel ve yangınlarda yüreklerimiz yandı. Unutulmayacak acılar, hatıralar bıraktı. Devlete düşense milletiyle el ele verip yaraları hızla sarmaktı.