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Devlet her afet sonrası seferber oldu

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Giriş: 04.03.2023 14:13
Türkiye, cumhuriyet tarihin en büyük afetleriyle mücadele etti, etmeye de devam ediyor. Deprem, sel ve yangınlarda yüreklerimiz yandı. Unutulmayacak acılar, hatıralar bıraktı. Devlete düşense milletiyle el ele verip yaraları hızla sarmaktı.
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