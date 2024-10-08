Devlet Discord’a el attı

Discord ve Telegram adlı uygulamalar tam bir bataklığa dönüşürken, çocukların hayatlarını tehlikeye sokmaya devam ediyor. İstismarcılar yapay zeka botlarıyla sahte cinsel görüntüler üretiyor, çocuklar şantaj tuzağıyla batağa çekiliyor, intihar ve cinayet kaçınılmaz son haline geliyor. 4 bakanlık önlem almak için ortak çalışma başlattı.

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