Devlet deprem bölgesinde yaraları sarıyor! Bakan Murat Kurum: Adıyaman'da her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

Son dakika haberleri… Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Her ay 25-30 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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