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Devlet Bahçeli'ye hakaret davasında ilginç olay! Mahkeme hakimi: Zorla getirilsin

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Giriş: 29.03.2021 14:54
Güncelleme:29.03.2021 14:56
Son dakika haberi...Sosyal medyada hakarete maruz kalan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mağdur olduğu davada, ilginç bir olay yaşandı. Hendek Adliyesi'ndeki dosyanın hakimi Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Devlet Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi. Ankara adliyesi hakiminin Bahçeli'nin siyasi parti genel başkanı ve milletvekili olmasını belirtmesine rağmen, Hendek hakimi ısrarından vazgeçmedi.
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