Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" hedefi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'deki açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla tokalaşan MHP lideri devlet bahçeli, o tarihten bu yana sıcak temaslarını sürdürdü. Peki Bahçeli şu ana kadar kiminle ne görüştü ve karşılıklı hangi mesajlar verildi? İşte MHP lideri Bahçeli’nin ''Terörsüz Türkiye'' için attığı kritik adımlar.

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