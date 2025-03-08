08 Mart 2025, Cumartesi
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Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" hedefi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'deki açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla tokalaşan MHP lideri devlet bahçeli, o tarihten bu yana sıcak temaslarını sürdürdü. Peki Bahçeli şu ana kadar kiminle ne görüştü ve karşılıklı hangi mesajlar verildi? İşte MHP lideri Bahçeli’nin ''Terörsüz Türkiye'' için attığı kritik adımlar.