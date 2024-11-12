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Devlet Bahçeli’nin mesajları ne anlama geliyor? Uzman isim yorumladı

Devlet Bahçeli’nin mesajları ne anlama geliyor? Uzman isim yorumladı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 11:46
MHP lideri Devlet Bahçeli, terörün sona ermesinin milli bir ülkü olduğunu söyledi. Yaptıkları ve söyledikleri her şeyin arkasında olduklarını vurgulayan Bahçeli, “Vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir.” dedi. Bahçeli’nin mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi. Pazarcı “Devlet Bahçeli’nin sözleri milletin de düşünceleridir. Vatan sıkıntıdaysa geri teferruattır anlayışı Devlet Bahçeli’den önce Alpaslan Türkeş zamanında da defalarca tekrarlandı. Önce ülkem, vatanım sonra partim ve kendim anlayışı aynen devam ediyor.” dedi.
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Mesajları ne anlama geliyor? Uzman isim yorumladı
Mesajları ne anlama geliyor? Uzman isim yorumladı
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