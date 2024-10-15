15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Devlet Bahçeli’nin hayatı kitap oldu

Devlet Bahçeli’nin hayatı kitap oldu

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 09:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı, “Bir ülküye adanmış ömrün anlatılmamış hikayesi' ismiyle kitaplaştı. Bahçeli kitabını imzalayarak bakanlara hediye etti. Kitapta Bahçeli'nin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ilgi çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli’nin hayatı kitap oldu
Devlet Bahçeli’nin hayatı kitap oldu
YİK toplanıyor
YİK toplanıyor
Özel tutkular fotoğrafla ortaya çıktı
Özel tutkular fotoğrafla ortaya çıktı
İsmail Kaani ortaya çıktı
İsmail Kaani ortaya çıktı
CHP’de adaylık tartışmaları!
CHP’de adaylık tartışmaları!
Hizbullah’tan İsrail toplantısına saldırı!
Hizbullah'tan İsrail toplantısına saldırı!
İsrail Suriye’ye girdi!
İsrail Suriye'ye girdi!
Elazığ’da deprem 4,4 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da deprem 4,4 büyüklüğünde deprem!
Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması!
Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması!
Bana göre bir milat
"Bana göre bir milat"
Saldırı altındaki Lübnan’da son durum
Saldırı altındaki Lübnan'da son durum
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Daha Fazla Video Göster