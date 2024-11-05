Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan” çıkışı! Ekrem Kızıltaş A Haber’de yorumladı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada anayasal düzenlemesinin yapılması gerektiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 dönem daha devam etmesi gerektiğini altını çizdi. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.

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