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Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan” çıkışı! Ekrem Kızıltaş A Haber’de yorumladı

Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan” çıkışı! Ekrem Kızıltaş A Haber’de yorumladı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 13:46
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada anayasal düzenlemesinin yapılması gerektiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 dönem daha devam etmesi gerektiğini altını çizdi. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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