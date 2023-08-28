28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli’den yerel seçim mesajı

Devlet Bahçeli’den yerel seçim mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2023 15:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklamalar geldi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri iş birliğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli’den yerel seçim mesajı
Bahçeli’den yerel seçim mesajı
CHP ve İYİ Parti arasında köprüler atıldı mı?
CHP ve İYİ Parti arasında köprüler atıldı mı?
1 Eylül’de balık avı yasağı kalkıyor!
1 Eylül’de balık avı yasağı kalkıyor!
Bakan Yerlikaya: Şehit Hakan Telli’nin kanı yerde kalmadı
Bakan Yerlikaya: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Türk bayraklı reklama soruşturma!
Türk bayraklı reklama soruşturma!
İlişkilerde yeni dönem! Gözler 5 Eylül’de
İlişkilerde yeni dönem! Gözler 5 Eylül'de
Meral Akşener’den çelişkili açıklamalar!
Meral Akşener'den çelişkili açıklamalar!
AK Parti MKYK’nın gündemi ne?
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
Yeni dönemin başladığı gün!
Yeni dönemin başladığı gün!
İstanbul’da İETT tehlikesi! Yangın tüpü ile bininiz
İstanbul'da İETT tehlikesi! Yangın tüpü ile bininiz
CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon!
CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon!
MSB duyurdu! Şehidimiz var
MSB duyurdu! Şehidimiz var
Daha Fazla Video Göster