Devlet Bahçeli’den yeni mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli, DEM Partili Meral Danış Beştaş’ın katıldığı canlı yayına mesaj gönderdi, “Barış tek kanatlı bir kuş değildir” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin yalnızca görünen kısmı değil, güçlü bir alt metni de vardı. Peki Bahçeli neyi işaret etti, ne mesaj verdi? İşte o açıklamanın satır araları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN