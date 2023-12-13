Devlet Bahçeli’den vekile klasik otomobil hediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sevdiği klasik otomobillerinden birini partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a hediye etti. O anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Başkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 1923 plakalı bu araç, nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" ifadelerini kullandı.

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