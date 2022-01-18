18 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Devlet Bahçeliden Sezen Aksuya sert tepki: Serçeysen serçeliğini bil kuzgun olma!
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Enes Kara'nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gençlerimizi sahipsiz bırakmamalıyız" dedi. Sezen Aksu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil" açıklamasında bulundu.