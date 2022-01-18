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Devlet Bahçeliden Sezen Aksuya sert tepki: Serçeysen serçeliğini bil kuzgun olma!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 11:13
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Enes Kara'nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gençlerimizi sahipsiz bırakmamalıyız" dedi. Sezen Aksu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil" açıklamasında bulundu.
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