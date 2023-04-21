21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2023 08:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Burada bayram mesajı veren Bahçeli, "Türk millieti önemli kararlar almak suretiyle acılı süreleri aşacak milletçe güler yüzlü toplum haline gelecek şartlar oluşacaktır. Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum." dedi.
Bayramda doğru beslenme nasıl olmalı?
Bayramda doğru beslenme nasıl olmalı?
İlk köy evlerinin teslimi yarın
İlk köy evlerinin teslimi yarın
Fuat Oktay’dan bayram mesajı!
Fuat Oktay’dan bayram mesajı!
Deprem bölgesinde bayram!
Deprem bölgesinde bayram!
Gazetecilere börek ikram etti
Gazetecilere börek ikram etti
Şehit aileleri evlatlarının başında dua etti
Şehit aileleri evlatlarının başında dua etti
Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum
"Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum"
Hatay’da bayram sabahı!
Hatay’da bayram sabahı!
Almanya’da bayram coşkusu!
Almanya’da bayram coşkusu!
Başkan Erdoğan vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erdoğan vatandaşlarla bayramlaştı
Bahçeli’den Ramazan Bayramı mesajı
Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Başkan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Daha Fazla Video Göster