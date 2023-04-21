21 Nisan 2023, Cuma
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Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Burada bayram mesajı veren Bahçeli, "Türk millieti önemli kararlar almak suretiyle acılı süreleri aşacak milletçe güler yüzlü toplum haline gelecek şartlar oluşacaktır. Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum." dedi.