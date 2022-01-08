Devlet Bahçeli'den muhalefete sert tepki: Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı düşünüyorsunuz?

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Siyaset Okulu Sertifika Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca "Türkiye'den Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?" diyerek muhalefetin sokak hareketlerine yönelik imalı açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.