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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Yanardağ tepkisi!

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Giriş: 28.06.2023 09:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, Öcalan'ı öven ve tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "İhanetin serbestisi olmaz" dedi.
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