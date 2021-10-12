Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "HDP'yi masa altında tutarak sözde bir anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşmak için irade lazımdır. PKK'nın tutsağı, FETÖ'nün kuklası CHP'nin iradesi mi kalmıştır?" diyerek sert çıktı. MHP Lideri Bahçeli, ''Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar hava kokluyorlar. Ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar'' ifadelerini kullandı. 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin." dedi.