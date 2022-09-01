01 Eylül 2022, Perşembe
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Devlet Bahçeli’den Kemal Kılıçdaroğlu’na KHK’lılar tepkisi: Gizli kalmış FETÖ’cülük oynamasın o sevdadan vazgeçsin
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK toplantılarında açıklamalarda bulundu. CHP'nin Yunanistan'ın tahriklerine sessiz kalmasına tepki gösteren Bahçeli, NATO'ya da çağrıda bulundu. Yunanistan için yaptırım çağrısında bulunan MHP lideri Bahçeli, "Stratejik tehdit, Yunanistan'ı askeri üs haline getiren ABD'dir. Hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğimiz bilinmelidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar af" gündemini de değerlendiren Bahçeli, "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın" dedi.