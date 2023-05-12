Devlet Bahçeli'den Karaman'da Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Milli güvenlik sorunudur

MHP lideri Bahçeli partisinin Karaman mitinginde halka hitap etti. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğludur." dedi.