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Devlet Bahçeli'den grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a sert tepki

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Giriş: 22.06.2021 12:19
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamalarını hedef alan Bahçeli, "Ağzı zehirlidir. Yine baltayı taşa vurdu" dedi. HDP'nin kapatılması davasına da değinen MHP lideri Bahçeli, "Açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi. TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Milletimizin gerçeklerine milli güvenliğimizin haysiyetine güveni şeref meselesidir" şeklinde konuştu.
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