20 Şubat 2024, Salı
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Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar: FETÖ’cüleri aklamak millete ihanet
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Erzincan'daki maden faciası üzerinden siyaset ve rant peşinde koşanlara tepki göstererek "Herkes eteğindeki taşı döksün de görelim." ifadelerini kullandı. Bahçeli, 31 Mart yerel seçimler ortaklığı kapsamında DEM'in "bölücü-faşist" siyaset anlayışına teslim olan ve halkın tepkisine rağmen geri adım atmayan CHP'ye "Türk milleti sizi affetmeyecek" ifadesini kullandı.