Devlet Bahçeli’den ’erken seçim’ açıklaması!

Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyor ise, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir." ifadelerini kullandı. Enflasyon ve faiz mesajı veren Bahçeli, 'Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur" dedi. Erken seçim ile ilgili ise Bahçeli, "Tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur. Seçim de seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır." açıklamasında bulundu.