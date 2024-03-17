17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı: Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz

Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı: Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2024 11:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP-DEM ittifakına sert sözlerle yüklenerek "CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ıstıraplarına kederlenmemek elde değildir. DEM CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide." ifadelerini kullandı. Bahçeli konuşmanın sonunda Başkan Erdoğan’a çağrıda bulundu ve “Yeni yüzyılın kurtarıcı olarak sizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TCG Preveze, Mavi Vatan’ın güvenliğine destek oluyor
TCG Preveze, Mavi Vatan'ın güvenliğine destek oluyor
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı
Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı
Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı
Açılışını Erdoğan ve Bahçeli yapacak
Açılışını Erdoğan ve Bahçeli yapacak
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı
Konya Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Konya Başkan Erdoğan'ı bekliyor
İstanbul’daki mega projeler olmasaydı ne olurdu?
İstanbul’daki mega projeler olmasaydı ne olurdu?
Açlıktan yaprak ve yabani bitki yiyorlar
Açlıktan yaprak ve yabani bitki yiyorlar
İzmir’de göçmen operasyonu
İzmir'de göçmen operasyonu
CHP’li Ekrem İmamoğlu yalan söyledi Murat Kurum yüzüne vurdu! İstanbul’un çilesi AK Parti’nin ’metro’larına çökmeye çalıştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yalan söyledi Murat Kurum yüzüne vurdu! İstanbul'un çilesi AK Parti'nin 'metro'larına çökmeye çalıştı
Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?
Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?
Arda Güler’in orta sahadan yolladığı füze direğe takıldı!
Arda Güler'in orta sahadan yolladığı füze direğe takıldı!
Daha Fazla Video Göster