17 Mart 2024, Pazar
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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı: Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP-DEM ittifakına sert sözlerle yüklenerek "CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ıstıraplarına kederlenmemek elde değildir. DEM CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide." ifadelerini kullandı. Bahçeli konuşmanın sonunda Başkan Erdoğan’a çağrıda bulundu ve “Yeni yüzyılın kurtarıcı olarak sizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.