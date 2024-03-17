17 Mart 2024, Pazar
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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a çağrı
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a çağrıda bulunan Bahçeli, “Ayrılamazsınız, yeni yüzyıl lideri olarak sizi görmek istiyoruz.” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında Bahçeli’nin konuşmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.