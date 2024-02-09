09 Şubat 2024, Cuma
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Devlet Bahçeli’den AYM’ye çok sert tepki: AYM ya kapatılmalı ya yapılandırılmalı
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin kuruluşunun 55. yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi artık bir güvenlik sorunudur. Tekrar ifade ediyorum ki Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılmalıdır. Teröriste hak veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz." ifadelerini kullandı.