Devlet Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, anket şirketlerine sert bir üslupla seslendi. Devlet Bahçeli, "Kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum; Siz anketleri yaparken CHP genel merkezinde mi geziyor, Kandil'de mi dolaşıyorsunuz." diye konuştu.