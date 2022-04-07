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Devlet Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2022 11:24
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, anket şirketlerine sert bir üslupla seslendi. Devlet Bahçeli, "Kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum; Siz anketleri yaparken CHP genel merkezinde mi geziyor, Kandil'de mi dolaşıyorsunuz." diye konuştu.
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