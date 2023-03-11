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Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2023 15:19
Açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır." ifadelerini kullandı. Hazine yardımı ile ilgili dikkat çeken bir çağrı yapan Bahçeli, "Partilerin alacağı yardım depremzedelere aktarılsın." dedi. Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "AYM kararı hukuk skandalı olarak anılacaktır" açıklamasını yaptı.
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