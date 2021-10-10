10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli'den ABD'ye YPG tepkisi: ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefik?

Devlet Bahçeli'den ABD'ye YPG tepkisi: ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefik?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2021 13:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. ABD'nin YPG'ye silah göndermesine tepki gösteren Bahçeli, "ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefik?" sözleriyle tepki gösterdi. CHP ve İP'in HDP ile olan ortaklığını da hedef alan MHP lideri Bahçeli, "HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır" dedi.
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Devlet Bahçeli’den ABD’ye YPG tepkisi
Devlet Bahçeli'den ABD'ye YPG tepkisi
Dünden bugüne neler değişti?
Dünden bugüne neler değişti?
Meclis’te bu hafta neler konuşulacak?
Meclis'te bu hafta neler konuşulacak?
’’İstanbul’a 100 Anaokulu’’ projesi tanıtıldı
''İstanbul'a 100 Anaokulu'' projesi tanıtıldı
İYİ Parti’de eş kıyağı kazan kaldırdı!
İYİ Parti'de eş kıyağı kazan kaldırdı!
İstanbul’u çevreleyen metro hakkında açıklama
İstanbul'u çevreleyen metro hakkında açıklama
Türkiye ve Azerbaycan’dan nefes kesen tatbikat!
Türkiye ve Azerbaycan'dan nefes kesen tatbikat!
İstanbul için kuraklık uyarısı
İstanbul için kuraklık uyarısı
Başkan Erdoğan Adana’da geçlerle buluştu! Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısına eşlik etti
Başkan Erdoğan Adana'da geçlerle buluştu! "Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısına eşlik etti
İşte günün Kovid-19 tablosu
İşte günün Kovid-19 tablosu
Yüz yüze eğitim açıklaması
Yüz yüze eğitim açıklaması
Daha Fazla Video Göster