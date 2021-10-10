Devlet Bahçeli'den ABD'ye YPG tepkisi: ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefik?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. ABD'nin YPG'ye silah göndermesine tepki gösteren Bahçeli, "ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefik?" sözleriyle tepki gösterdi. CHP ve İP'in HDP ile olan ortaklığını da hedef alan MHP lideri Bahçeli, "HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır" dedi.