09 Ekim 2021, Cumartesi
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Devlet Bahçeli'den ABD'ye ''Ülkü Ocakları'' tepkisi: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. ABD terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın” dedi.