09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli'den ABD'ye ''Ülkü Ocakları'' tepkisi: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!

Devlet Bahçeli'den ABD'ye ''Ülkü Ocakları'' tepkisi: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2021 13:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. ABD terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın” dedi.
Sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!
Sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!
Bahçeli: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!
Bahçeli: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!
Başkan Erdoğan Adana’da! Dev projeler açılıyor
Başkan Erdoğan Adana'da! Dev projeler açılıyor
Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!
Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!
Türkiye’den Biden’ın skandal mektubuna tepki!
Türkiye'den Biden'ın skandal mektubuna tepki!
Türk polisinden Afgan suç örgütüne flaş operasyon!
Türk polisinden Afgan suç örgütüne flaş operasyon!
135 okul servis aracı trafikten men edildi
135 okul servis aracı trafikten men edildi
Proje yılan hikayesine döndü
Proje yılan hikayesine döndü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar
Vatandaşlardan Ahmet Davutoğlu’nu Kayseri’de köşeye sıkıştıran sözler! İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız...
Vatandaşlardan Ahmet Davutoğlu'nu Kayseri'de köşeye sıkıştıran sözler! "İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız..."
Koronavirüs tablosu açıklandı
Koronavirüs tablosu açıklandı
Mustafa Destici İsmail Küçükkaya’yı terletti
Mustafa Destici İsmail Küçükkaya'yı terletti
Daha Fazla Video Göster