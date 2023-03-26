26 Mart 2023, Pazar
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Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyon ortakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Paravan adaydır... HDP- PKK ile koalisyonu örtbas ediyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır." dedi. Bahçeli, “Siyasi sapkınlar HÜDA PAR üzerinden kara kampanya yapıyor.” ifadelerini kullandı.