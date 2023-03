Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan'dan Gaziantep'teki temel atma töreninde önemli açıklamalar

Gaziantep'teki temel atma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı. Türkiye'nin bu acılı günlerinde, Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen vatandaşlarla aynı acıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki 85 milyonun hissettiğini bildirdi. Erbakan, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

MHP Lideri Bahçeli, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, herkesin ramazanını kutlayarak, böyle mübarek bir zamanda Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

6 Şubat'tan bu yana Türkiye'nin 11 ilinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen acılı günler yaşadığını anlatan Bahçeli, çok sayıda millet evladının hakkın rahmetine kavuştuğunu, bir çoğunun da yaralandığını vurguladı.

Aradan geçen süre içerisinde Türkiye'de asrın felaketinden normalleşme sürecine girildiğini görmekten de büyük mutluluk duyduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye ayağa kalkıyor, artık Türkiye asrın felaketinin tüm acılarını unutturuyor, artık Türkiye insanlara beslenme, barınma, emniyet açısından Türk devletinin güvencesini veriyor. Bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, çalışma arkadaşlarıyla beraber güçlü yapısı, bu sorunların çözülmesi noktasında önemli gelişmelere de vesile oluyor. Ama artık bir dönüm noktasına da geldiğimizin şuurunda olmalıyız aziz Gaziantepliler. Bu felaketi aşarken her beraber çekilen sıkıntıları en yakından siz biliyorsunuz. Allah'a çok şükür devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor ama bu sürenin tamamlanması için, hizmetin normalleşmenin, bir arada ayağa kalkmanın, tekrar mutlu umutlu günleri yaşamanın yarıda bırakılmaması lazım. Şu an için temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Ama aynı süreç içerisinde 14 Mayıs'ta da Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacak. Bu seçimlerin önemini iyi anlamak lazım. Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım. Hizmeti yarıda bırakamayız, tekrar cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla da ifade edilmiştir. Bunun üzerinde tartışma yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hizmetin devamı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar yolun açık olsun diyoruz. Ona destek verecek olan milletvekilliği genel seçimlerini de birlikte düşünmek lazım."

"KOALİSYONLARLA ÜLKE YÖNETİLEMEZ"

MHP Lideri Bahçeli, 76 yıldan bu yana çok partili rejimin içerisinde olunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Koalisyonlarla yönetildi, 25 günlük koalisyonlar görüldü, 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı.Türkiye'nin bu acılı günlerinde, Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistem yaşamalıdır, bu sistem hizmetine devam etmelidir. Bu sistem Türkiye'yi en kısa süre içerisinde ayağa kaldırmalıdır. Onun için beslenme tamam, her gün milletimizle beraberiz, yeniden barınma, çadırlardan konteynerlere, bugün de kalıcı evlere doğru gidiyor süreç. Hayat da ticaret de canlanıyor, insanlar daha mutlu günlerin özlemiyle birbiriyle danışıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek ve Türkiye'yi bugün için 14 Mayıs'ta tekrar güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir yönetimi önemli bir gelişme olarak görmek, destek vermek birlikte olmak, diri olmak milleti beraberce kucaklamak lazım."

Bugün atılan hayırlı adımlarla güçlü bir Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye kurulacağını belirten Bahçeli, insanlarının da daha mutlu ve kardeşçe yaşadığı bir ülke oluşturulacağını aktardı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERBAKAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen vatandaşlarla aynı acıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki 85 milyonun hissettiğini bildirdi.

MHP lideri Bahçeli'den önce söz alan Fatih Erbakan, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"BÜTÜN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden aynel yakin bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir tarafında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Allah onları inşallah şehitlik mertebesine kabul etsin, şehitlerle birlikte haşretsin ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçi eylesin. Yaralı olarak kurtulan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın, yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Allah ülkemize milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun, inşallah duasını yapıyoruz. Burada bir sene içinde tamamlanacak olan konutların iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama kaldığınız yerden devam etmeniz için dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza bakanımıza, devletimize minnettarız bir an evvel tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Toplantımız, açılışımız hayırlı olsun."