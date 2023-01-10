Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayeti üzerinden oynanan oyuna dikkat çekti! A Haber'de değerlendirdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu. Sis perdesinin aralanmasını beklediklerini söyleyen Bahçeli cinayet üzerinden siyasi kurgu yapıldığını anlattı. ''Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. " dedi "Kanlı saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı'' ifadelerini kullandı. Teşkilatlarına provokasyon uyarısı da yapan MHP lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise topa tuttu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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