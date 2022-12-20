Devlet Bahçeli Hacıbektaş’taki 6 dönümlük arsayı hibe etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsayı bedelsiz olarak Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti. Kardeşlik vurgusu yapan Bahçeli, "Asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Alevi de bizim Sünni de" ifadesini kullandı.

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