23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli grup toplantısında gençlere seslendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında gençlere seslendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2021 11:39
Güncelleme:23.02.2021 11:45
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere seslenerek terör ajanlarının peşlerinde olduğunu belirten Bahçeli, "Herkesi Türk gençliğine sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi. Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ve HDP'nin gençleri PKK için kaçırmasına tepki gösteren Bahçeli, "Ne dağa gönderecek ne üniversite kapılarında kaybedecek tek bir gencimiz yoktur" ifadelerine yer verdi.
Devlet Bahçeli grup toplantısında gençlere seslendi
Devlet Bahçeli grup toplantısında gençlere seslendi
ABD Türkiye sınırı yakınına konuşlanıyor
ABD Türkiye sınırı yakınına konuşlanıyor
Dedeağaç'ta neyin hazırlığı yapılıyor?
Dedeağaç'ta neyin hazırlığı yapılıyor?
CHP’li belediyelerde grev dalgası!
CHP’li belediyelerde grev dalgası!
DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı
DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı
ABD'nin açıklamasına tepki
ABD'nin açıklamasına tepki
CHP iftiralarını sürdürdü!
CHP iftiralarını sürdürdü!
Surda bir gedik açmaya çalışıyorlar!
Surda bir gedik açmaya çalışıyorlar!
CHP’li belediyede fitil ateşlendi
CHP’li belediyede fitil ateşlendi
Berat Albayrak'ın Doğu Akdeniz için verdiği mücadele
Berat Albayrak'ın Doğu Akdeniz için verdiği mücadele
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!
Berat Albayrak’tan duydukları rahatsızlık aslında...
"Berat Albayrak’tan duydukları rahatsızlık aslında..."
Daha Fazla Video Göster