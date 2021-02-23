Devlet Bahçeli grup toplantısında gençlere seslendi

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere seslenerek terör ajanlarının peşlerinde olduğunu belirten Bahçeli, "Herkesi Türk gençliğine sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi. Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ve HDP'nin gençleri PKK için kaçırmasına tepki gösteren Bahçeli, "Ne dağa gönderecek ne üniversite kapılarında kaybedecek tek bir gencimiz yoktur" ifadelerine yer verdi.