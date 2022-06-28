28 Haziran 2022, Salı
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Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığı yasaldır
Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkalamalarda bulundu. Cüneyt Arkın'ın vefatı ile ilgili açıklama yapan Bahçeli, "Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.