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Devlet Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2022 14:55
MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'de yalan, riya ve nifakı siyaset üslubu haline getirenlerin amacı hisarımızda gedik açmak, kaleyi içten teslim almaktır. Bazı siyasetçilerin beyni kendi kendini çoktan öğütmüş, vicdan ölümleri de gerçekleşmiştir" dedi
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