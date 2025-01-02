02 Ocak 2025, Perşembe
Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile ne görüştü?
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM heyeti temaslara başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM heyetinden Sırrı Süreyya Önder, "Yaptığımız görüşme olumlu geçti, umutluyuz" ifadelerini kullandı. DEM heyeti Kurtulmuş sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli Dem'li isimleri kapıda karşıladı verilen ilk mesaj "Umutluyuz" oldu. Görüşmeye dair tüm detayları ise A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.