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Devlet Bahçeli: Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine eyvallah etmedik, etmeyeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.11.2021 15:24
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'ye yönelik kur saldırılarını hatırlattı, "Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz." dedi.
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