Devlet afet bölgesinde seferber! Enkaz altındakiler için zamanla yarış

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep’in Islahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. O noktadan çalışmaları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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