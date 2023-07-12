DEVA Partisi, Gelecek-SP İttifakı’na katılmadı

CHP listelerinden seçime katılan Gelecek ve Saadet Partisi, Milletvekilliği Seçimlerinde 10'ar milletvekilini TBMM'ye gönderdi. Seçimlerden sonra ortak hareket etme kararı alan iki parti, Meclis'te ortak grup kurdu. İlk grup toplantısı olması nedeniyle kürsüye hem Temel Karamollaoğlu hem de Ahmet Davutoğlu çıktı. Karamollaoğlu: 25 dakika, Davutoğlu ise tam 55 dakika konuştu.