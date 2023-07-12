12 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEVA Partisi, Gelecek-SP İttifakı'na katılmadı
CHP listelerinden seçime katılan Gelecek ve Saadet Partisi, Milletvekilliği Seçimlerinde 10'ar milletvekilini TBMM'ye gönderdi. Seçimlerden sonra ortak hareket etme kararı alan iki parti, Meclis'te ortak grup kurdu. İlk grup toplantısı olması nedeniyle kürsüye hem Temel Karamollaoğlu hem de Ahmet Davutoğlu çıktı. Karamollaoğlu: 25 dakika, Davutoğlu ise tam 55 dakika konuştu.