01 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEVA Partisi CHP’nin oy oranını açıkladı: Biz olmasak CHP’nin oy oranları yüzde 20’lerdeydi
8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1 bile oy alamayan küçük ortaklarına CHP listelerinden 40 vekil ayırdı. Ortaklardan DEVA Partisi 15 vekil aldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, kendileri olmasa CHP'nin oyunun yüzde 20'lerde kalacağını öne sürdü.