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DEVA Partisi CHP’nin oy oranını açıkladı: Biz olmasak CHP’nin oy oranları yüzde 20’lerdeydi

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Giriş: 01.06.2023 15:19
Güncelleme:01.06.2023 15:21
8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1 bile oy alamayan küçük ortaklarına CHP listelerinden 40 vekil ayırdı. Ortaklardan DEVA Partisi 15 vekil aldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, kendileri olmasa CHP'nin oyunun yüzde 20'lerde kalacağını öne sürdü.
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