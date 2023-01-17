DEVA-HDP işbirliği! HDP’lilder DEVA’dan seçime mi girecek?

HDP'nin, kapatılması halinde Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi çatısı altında seçime gireceği iddia edildi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu o iddiaları doğruladı. Peki, DEVA-HDP işbirliğine CHP ve İYİ Parti'den nasıl tepkiler geldi. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN