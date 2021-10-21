21 Ekim 2021, Perşembe
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Dev platformu taşıyan gemi batırıldı ve 18 Mart Köprüsü altından geçti
256 metrelik dev platform taşıyan Marshall Adaları bayraklı gemi Çanakkale 18 Mart Köprüsü altından geçti. Geminin geçebilmesi için platform 60 metre suya batırılmıştı. Deniz yüzeyinden yüksekliği 130 metreyi bulan Marshall Adaları bayraklı gemi ve platform, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilerek Tekirdağ'a doğru yol aldı.