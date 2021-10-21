21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dev platformu taşıyan gemi batırıldı ve 18 Mart Köprüsü altından geçti

Dev platformu taşıyan gemi batırıldı ve 18 Mart Köprüsü altından geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 12:59
256 metrelik dev platform taşıyan Marshall Adaları bayraklı gemi Çanakkale 18 Mart Köprüsü altından geçti. Geminin geçebilmesi için platform 60 metre suya batırılmıştı. Deniz yüzeyinden yüksekliği 130 metreyi bulan Marshall Adaları bayraklı gemi ve platform, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilerek Tekirdağ'a doğru yol aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi...
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi...
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
5 milyon TL çöpe gitti!
5 milyon TL çöpe gitti!
CHP’nin hain ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu’ndan
CHP'nin "hain" ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu'ndan
Meclis’te tehdit tartışması!
Meclis’te tehdit tartışması!
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Topkapı Sarayı’nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Topkapı Sarayı'nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Küresel finansla mücadele mesajı!
Küresel finansla mücadele mesajı!
Daha Fazla Video Göster