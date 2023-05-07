Dev gövde gösterisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalığın sayısını açıklayan Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge gelen kişi sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ekonomide yeni adımlar atılacağını ifade ederken farklı projelerin devreye alınacağının altını çizdi. Kamu, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan salı günü oranı duyuracağını paylaştı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile detaylandırdık.