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Dev ekranlar kuruldu! Milyonlar tarihi anı izleyebilmek adına meydanlar buluşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 18:53
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Uzay yolculuğu Taksim Meydanı'ndan da izlenebilecek. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim son detayları aktardı. İşte haberin detayları…
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